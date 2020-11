Begoña Basauri se desahogó sobre episodio sufrido hace 10 años atrás: “Cuando tú sufres un abuso, uno está mucho rato tratando de entender por qué te pasa”

La actriz Begoña Basauri se refirió a diversos aspectos de su vida privada, en una íntima y extensa conversación que mantuvo con el animador Francisco Saavedra.

A través de Instagram, la actriz abordó en particular un sensible episodio que sufrió hace 10 años atrás. En este sentido, se refirió a las críticas que recibió de parte de mujeres, quienes aún le recuerdan ese polémico momento en su vida.

Todo inició cuando “Pancho” le consultó a Begoña cómo había sido su experiencia en “Mucho Gusto”: “¿Tú sentiste que fue una vitrina para que el público te conociera más?, ¿para que realmente se sacaran prejuicios tuyos que tenías encima?”, le consultó.

Ante esto, la actriz chilena respondió de manera afirmativa, agregando que “yo quería que la gente supiera”. Fue en este momento cuando reflexionó sobre lo ocurrido hace diez años, aparentemente en relación a lo vivido con los actores María Elena Swett y Felipe Braun.

“Si yo veo un programa de farándula en que están haciendo bolsa a una persona y todos me culpan de cosas y no hay respuesta de mi parte, porque yo estaba preocupada en ese instante de sanarme de otras cosas… Yo también me odiaría, probablemente”, comenzó expresando la actriz.

Tras esto, aseguró que le sorprende que “han pasado diez años y todavía tener que leer comentarios de mujeres, únicamente de mujeres, en que yo digo: ‘¿Cómo en diez años no te das la oportunidad de conocer a una persona y entender que también los medios de comunicación crean realidades y crean realidad que no siempre son la realidad?‘”.

En este sentido, indicó que se arrepiente de “no haber salido a parar los carros de una y haber dicho que ‘paren, cortémosla’. Hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos. No entendíamos cuando alguien no puede consentir es abuso y no tiene segunda lectura. Creo que si eso hubiese pasado hoy día, la repercusión hubiera sido muy distinta“, sostuvo.

Sobre su experiencia, Begoña señaló que “cuando tú sufres un abuso, uno está mucho rato tratando de entender por qué te pasa. La repercusión que tuvo LasTesis con ‘un violador en tu camino’ no es casualidad. Es porque las mujeres sentimos que es nuestra culpa”.

“Yo sentí por muchos años que si yo no me hubiese curado en esa fiesta no me hubiese pasado lo que me había pasado, por lo tanto era mi culpa”, dijo finalmente.