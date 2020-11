“Yo soy cartucha y asquienta”: Francisca García-Huidobro se refirió a su vida sentimental y aclaró si se encuentra en una relación

Una amena conversación fue la mantuvieron la animadora Francisca García-Huidobro y la actriz nacional Catalina Guerra.

En el espacio, ambas abordaron su vida sentimental y comentaron diversas experiencias que han tenido a lo largo del período de cuarentena.

Todo comenzó cuando la actriz aseguró que se creó una cuenta en Tinder, para así buscar citas de manera más sencilla y rápida.

En este contexto, explicó que conoció a alguien pero “cero posibilidad. Me encontré con un persona (pero) encontraba como tan absurdo esto como de ir a un café y sentarte a hablar de cosas de tu vida, con una persona que tú no conoces, que no tienes referencia de nada, cero onda”, sostuvo.

A pesar de esto, afirmó que “yo tuve uno que me quedó como amigo (…) yo como nunca quise tener a alguien como para tirar, digámoslo“, declaró, agregando que “me gustaría ser un poco más libre en eso, yo soy cartucha”.

La animadora de Canal 13 coincidió con su opinión y reveló que “yo soy cartucha y asquienta“. Fue en este momento cuando Guerra le consultó a García-Huidobro sobre su situación sentimental.

“Oye, ¿y tú estás con pareja?“, le consultó la actriz, ante lo cual la animadora respondió de manera indirecta que “yo estoy bien, estoy tranquila…“.

Rápidamente Catalina la emplazó y le dijo que no estaba respondiendo a la pregunta. Ante esto, la conductora de televisión explicó que “tú sabes que pasé un momento muy delicado de salud, así que ando como caminando despacito“.

Eso sí, reconoció que “sí, me he encontrado con gente, con amigos de antes que no había ninguna posibilidad de verse, pero yo caminando muy despacito, porque todavía siento que no estoy como 100% bien, todavía tengo cosas que recuperar”.

Finalmente la actriz indicó que “está sobrevalorado el tema de la pareja”, tras lo cual Fran García-Huidobro señaló que “claro, yo siempre he dicho que a nadie le falta si quiere pegarse un polvo, el punto es que uno no quiere pegarse el polvo, uno quiere más que eso… y a la edad de nosotras uno tampoco quiere tener a alguien pegado en la casa todo el día“, declaró la animadora.