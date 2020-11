Chiqui Aguayo manifestó sus deseos de volver al Festival de Viña: reveló cuál sería su “único impedimento”

La comediante Chiqui Aguayo manifestó sus deseos de volver a presentarse en el Festival de Viña del Mar, en una conversación que mantuvo con la animadora María Luisa Godoy a través de Instagram.

“¿Te gustaría volver al Festival de Viña?, ¿cómo fue la experiencia?”, fueron las preguntas que María Luisa le hizo a la comediante. Ante esto, Aguayo aseguró que “la experiencia fue la raja, finalmente aprendí de todo, fue chistoso también el tema de la pseudo polémica”.

Asimismo, aseguró que “me encantaría volver a Viña pero no tan luego”. No obstante, Aguayo precisó el único inconveniente que tendría para regresar al importante evento: “No creo que me llamen porque como demandé a TVN se alejan las posibilidades, un detalle“, sostuvo.

Eso sí, recalcó que “fuera de ese detalle, me gustaría volver como en unos cinco años más ponte tú“, afirmó “Chiqui” finalmente.