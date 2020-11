Chiqui Aguayo tras el exitoso paso por el matinal de TVN y Socias: “La gente lo agradece mucho”

Uno de las personas que más se ha ganado el corazón del público ha sido la humorista chilena Daniela “Chiqui” Aguayo, quien hace un tiempo ingresó al matinal de TVN donde ganó pantalla y se mostró tal cómo es.

En ese sentido y, ahora sumado el éxito del programa por internet de Socias, la comediante agradeció todas las muestras de cariño

“Socias ha sido muy bueno. La gente lo agradece y nosotros en el programa somos muy amigas las que estamos ahí”, dijo.

Respecto a TVN, la “Chiqui” reveló que sus compañeros del matinal la llamaron tras una noticia donde había afirmado que había expuesto mucho a su pequeña hija. “Me había arrepentido de llevar tanto a mi hija. Un día me llamó ‘Nacho Gutiérrez’ y me retó por lo que había dicho, que tena que tenía que arrepentirme”.

“Que yo era la que había ventilado mi vida. Pero es cierto que cuando uno está en el matinal uno abre las puertas de su casa como sea”, cerró.