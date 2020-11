“En primer plano los veo a ellos dos”: Laura Prieto contó cómo se enteró de la relación entre su examiga Camila Nash y Julio César Rodríguez

Laura Prieto abordó diversos aspectos de su vida privada en el programa “Confinadas” de 13 Live. En específico, la exchica reality se refirió a la relación que mantuvo con el animador Julio César Rodríguez, y su posterior quiebre con el comunicador.

Además, contó detalles de lo sucedido con su examiga Camila Nash, quien inició una relación con Julio César tras el término de Laura Prieto con el periodista.

Todo comenzó cuando Prieto recordó lo sucedido en el año 2018, cuando trabajó con Nash en una obra de teatro: “El sábado estuve con ella y el martes me junto con una amiga a ver el festival y en primer plano los veo a ellos dos”, recordó la modelo sobre la “traición” de Camila.

Tras esto, aseguró que Nash le había ofrecido averiguar si el animador estaba saliendo con otra persona, debido a que ambos estaban trabajando juntos: “Él me estaba mandando mensajitos y ella me dijo: ‘Amiga yo te lo voy a averiguar todo, si está pololeando o si no’“, contó Laura.

Asimismo, afirmó que Camila nunca le contó sobre su cercanía con su ex: “Si estás conmigo cómo no me lo dices. Entiendo, una tiene una personalidad un poco fuerte y quizás se asustó”.