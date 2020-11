Kel Calderón se confesó: “Raquel es mi mamá y siempre lo será, pero discrepo de la mayoría de las cosas que ha hecho”

Kel Calderón, la última portada de revista Velvet, ha vivido sus meses más duros este último tiempo. A nivel familiar, vivió el drama de acusar a su hermano de parricidio frustrado, lo que la tiene hace meses sin contacto con sus padres: “Ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual”.

Ese día de agosto, donde empezó toda la pesadilla para la familia Calderón Argandoña, Kel vio un WhatsApp donde le decían que su papá estaba herido en la clínica. Lo llamó, y supo que su hermano lo había atacado, “llamé a mi papá y tuve una conversación donde me cuenta lo que había pasado, pero no quería que lo fuera a ver, porque no quería que la prensa me involucrara en esto. Me imagino que estábamos todos en shock”.

Además, cuenta que de inmediato llamó a su mamá y luego fue a su casa, pero que ella no le abrió la puerta, “llamé a mi mamá y le pedí explicaciones. Me acuerdo que estaba súper alterada y ella también, y me cortó. Y como todos vivimos a 200 metros de distancia corrí a su casa, y no me abrió. Me whatsappeó desde adentro que no estaba. Ahí empezó una seguidilla de situaciones infinitas que se filtraron; súper fuertes y dolorosas”.

Kel está dolida y siente que este último tiempo sus padres la dejaron muy abandonada “…A mí me dejaron súper sola. He estado realmente súper sola. Nunca pensé que mi mamá, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí. Yo siento que actué de forma consecuente a como fui criada por ellos mismos, diciendo la verdad. Claramente a ellos no les gustó”.

Esta entrevista con Revista Velvet fue profundizada por LUN, donde la influencer entregó más detalles de la situación que enfrenta.

Tras ser consultada por la relación con su madre, Kel señala: “Me cuesta mucho hablar de ella. Es mi mamá y siempre lo será, pero discrepo diametralmente de la mayoría de las cosas que ha hecho. Al final entendí que uno no puede controlar todo y que hay que aprender a soltar ciertas cosas. A veces ocurren cosas muy decepcionantes de personas que uno quiere mucho y eso también es parte de la vida, hay que aceptarlo”.

A la vez realizó un balance de este complejo 2020, el cual definió como “difícil (…) Hubo mucho aprendizaje… de las cosas difíciles uno siempre saca algo positivo que te ayuda a madurar, aunque te cueste. Todo lo que me ha pasado me ha servido para preocuparme de las cosas que realmente son importantes (…) Me siento mucho más grande“.