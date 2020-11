Maura Rivera relató accidente que sufrió mientras andaba en bicicleta con su hijo: realizó importante llamado

La bailarina Maura Rivera utilizó la plataforma de Instagram para develar un accidente que sufrió en su bicicleta, cuando se encontraba muy cerca de casa.

“Hola a todos ¿Cómo están? Mientras me tomo mi café, voy a conversar un ratito con ustedes y les voy a contar mi triste historia de ayer“, partió comentando en una serie de videos que compartió a través de las historias.

En este sentido Rivera narró que fue a andar en bicicleta con su hijo Mark, de 9 años y cuando “venía llegando a mi casa, o sea llegando, 10 pasos y se me ocurre sacar el control y frenar con esta mano (izquierda) por inercia, no tengo idea por qué ¿Qué pasó? Me fui para adelante. Me saqué la cresta ¡La cresta!”, sostuvo.

Tras esto expresó: “Quedé tirada en el piso mucho rato. Caí con las manos, con la pierna y lo peor de todo es que la cabeza me rebotó en el suelo“.

Finalmente con esta serie de videos recalcó la importancia del casco. “¿A qué voy con este video? Es que cómo es de importante el casco. Si yo no hubiese ido con casco, les juro que hubiese sido peor la caída porque llegué a ver estrellitas, me quedé un rato tirada en el suelo. Pero el casco me protegió de una manera increíble“.

“Si salen a andar, sea donde sea, a la velocidad que sea, sea a la vuelta de la casa, por favor usen el casco porque les juro que fue tan fuerte la caída, pero el casco es heavy“, cerró.