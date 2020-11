“Chata de gente así”: Usuaria criticó a Camila Recabarren a través de Instagram y modelo no dudó en responder

La exchica reality Camila Recabarren es una activa usuaria de Instagram, plataforma en donde comparte momentos de su día a día y generalmente recibe positivos comentarios por parte de sus seguidores.

No obstante, hay momentos en que los cibernautas la critican por sus declaraciones o fotografías, como fue esta oportunidad.

Tras compartir una nueva postal en la plataforma, la ex Miss Chile recibió un ácido comentario por parte de una usuaria: “Ya no sabes ni qué hacer“.

Este no fue dejado pasar por Recabarren, quien en la misma red social le respondió: “Soy infinita tengo para hacer mil porque vivo mi vida. Y no tiro mierda ni mala onda por eso me va bien. Es tan simple. Vamos que se puede. Tiren buena onda, entiendan. Chata de gente así, pero a la vez no pesco… Solo espero que se acabe la mala onda“, replicó.

Aquí puedes ver el intercambio de mensajes: