Patricia Maldonado en picada contra TV+: “Esto atenta no solamente contra nuestra libertad de expresión, sino que con la libertad del país”

Una fuerte crítica fue la que realizó la animadora Patricia Maldonado en su programa “Las Indomables”, luego de que YouTube decidiera bajar su entrevista a Marcelo Ríos tras las denuncias que recibió.

De hecho, su crítica apuntó directamente con el canal TV+, porque minutos antes de su programa, el espacio estaba “enseñando cómo denunciar un canal de YouTube”, según dijo la propia Patricia.

Debido al accionar del programa, la animadora no dudó en defenderse y expresó que “entonces nosotros le podemos decir a la gente que haga la denuncia a través del Consejo Nacional de Televisión, que lo que ellos están haciendo, están atentando contra la democracia de nuestro país”.

Tras esto, señaló que “en Chile no debería ocurrir esto. Ahí está apareciendo por ejemplo cómo puede hacer la denuncia. Nosotros no nos metemos con los canales chicos, ni con los grandes, no”.

“Ahora, a mí me saltan ciertas dudas, ¿por qué se puede mojar tanto una productora pequeña en una causa?… yo tengo un ángel malo y el ángel bueno, el ángel bueno me dice ‘ellos son personas que les gusta el espectáculo, que les gusta estar vigente’, y el ángel malo me dice ‘¿y si hay algo más de por medio?”, declaró la animadora.

“Entonces, mi opinión es que esto atenta no solamente de la libertad de expresión de nosotras, sino que con la libertad del país, porque esto senta un precedente“, indicó Maldonado finalmente.