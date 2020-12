Begoña Basauri y Alison Mandel y marcas que han recomendado: “Hay algunas que nos gustan y otras que no”

La actriz Begoña Basauri y la humorista nacional Alison Mandel, comentaron lo que ha sido este nuevo mundo de las promociones por redes sociales. Ambas aseguraron que en algún momento han tenido que hacer esto, pero que no lo recomiendan.

“Hemos recomendado cosas que no nos gustan y tras que sí. Hubo una que era una marca demasiada amplia para nosotras. Tu eres rubia natural y yo colorina, pero no recomendábamos todo, sino que una parte de la marca”, dijo Basauri.

Mandel por su parte, comentó cómo era el mundo de estas promociones. “A veces te pagan por campaña que son intangibles. Lo pienso un rato y le digo a la persona que muchas gracias pero que yo no soy del perfil”.

En esa línea la actriz colorina cerró diciendo que “me pasa que no puedo recomendar cosas que no comería, por ejemplo, lo encuentro una marico… grande, porque es cómo ‘págame y con la plata que no voy a comer tus productos me voy a comer lo que sí como’’”.