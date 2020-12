Ingrid Aceitón reflexionó a cinco meses de su embarazo: “No me privo si me dan ganas de comer algo más rico”

La comunicadora Ingrid Aceitón, que cobró fama tras su paso por programas de reality, se encuentra más que feliz con su embarazo, en donde espera a su primera hija.

Si bien es normal que durante el embarazo se suba algunos kilos, una parte de las mujeres se esfuerza es que esto no sea mucho. Pero Aceitón pasa de este tema.

“No exagero en la comida o no como por ansiedad. Tampoco encuentro que sea necesario comer de más, pero no me privo si me dan ganas de comer algo más rico”, partió señalando a diario La Cuarta.

Cabe señalar que Ingrid Aceitón tiene 5 meses de embarazo, y narró que los primeros cuatro no los pasó nada bien debido a las náuseas.

“Desde que me enteré que iba a ser mamá, siento que me cambió del cielo a la tierra todo para mejor. Siempre he esperado ser madre y llegó el momento, por fin. Los primeros meses fueron difíciles por los síntomas, pero es algo normal. Estoy cada vez más feliz y ansiosa de querer conocerla, tenerla en mis brazos, de besarla, abrazarla, mirarla“, agregó.