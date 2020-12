“Me encanta que me odie porque me alimenta el ego”: Pamela Díaz arremetió contra Mariela Sotomayor y aclaró supuestos rumores que habría inventado la periodista

En una nueva emisión del programa “Socias”, la animadora Pamela Díaz arremetió contra la periodista Mariela Sotomayor, quien habría dicho algunos rumores sobre la conductora de televisión en el programa “Me Late”.

“La Mariela Sotomayor parece que se llama, es bien simpática… y me odia. Si yo nunca le he caído bien, pero a mí me encanta que me odie porque a mí me alimenta el ego“, comenzó expresando Díaz en conversación con Begoña Basauri.

Tras esto, aseguró que Sotomayor habría dicho que “yo no había hecho el live con la Chiqui el jueves porque yo la encontraba ordinaria y me caía mal“, lo que Pamela desmintió de manera categórica.

Begoña Basauri no dudó en respaldar a la animadora de Chilevisión y aseguró que ella con Aguayo “son las más amigas de la temporada, la Chiqui era la única que era amiga tuya, que te conocía de antes”, sostuvo.