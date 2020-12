Álvaro Gómez entregó su versión tras ser detenido por Carabineros: “Fue un día de malas decisiones”

El pasado martes el actor Álvaro Gómez fue detenido en el sector de Pío Nono con Antonia López Bello, debido a un control de Carabineros.

El intérprete fue detenido por conducir sin su licencia, además de tener la placa patente guardada en su asiento.

Este tema fue tocado por el artista a través de un video de Instagram, en donde entregó detalles de la situación que se vivió, señalando que “fue un mal día para mí. Fue un día de malas decisiones”.

Luego continuó señalando que “producto de la pandemia hay cosas que he dejado de hacer, efectivamente, o que no han funcionado de acuerdo a la normalidad, y unas de esas cosas es sacarle los papeles a la moto, que en realidad es un scooter que tengo que tiene todo vencido excepto el motor, que en tiempos normales no la ocupo, ya que suelo andar a pie”.

“Y nada, se reactivó el teatro, y ayer justamente tenía dos ensayos pegados de dos obras que se estrenan el viernes, las dos el mismo día, y de un ensayo salía a las seis de la tarde, y al otro ensayo tenía que entrar también a las seis de la tarde. Y para tratar de hacerlo lo más corto o llegar lo menos atrasado al segundo, se me ocurrió la brillante idea de agarrar la scooter“, sostuvo a continuación.

Tras esto continuó: “Cuando iba en el primer trayecto, la patente estaba suelta, la saqué y la metí en el asiento, y cuando iba en el segundo, al segundo ensayo, en Pio Nono, me detuvo Carabineros y me detuvieron por ‘ocultación de patente’, que no sabía yo, al menos, que era un delito”.

Luego del control policial, “se me llevó a detenido a la sexta comisaría. Debo reconocer que el trato del cabo primero Carreño estuvo, en estricto rigor, con la ley, tal vez un poco exagerado, pero me encantaría pensar que todos los carabineros o que todas las órdenes que se les entregan a los funcionarios estuviesen tan ceñidas a la ley, probablemente hubiésemos -o no hubiésemos-, tenido accidentados oculares durante las marchas o las protestas, o quizás, probablemente, no se hubiese caído nadie o nadie hubiese sido empujado a las orillas del Río Mapocho, de ser así”.

“Lo que me llama la atención de todo esto, y que es lo que efectivamente me molesta, es que no puedo entender que una cosa como esta sea tan visible, tan llamativa, o se transforme en una noticia, y lo digo con vergüenza, no por mis errores, porque los asumo como cualquier ciudadano, sino el que sea público no me parece tan justo”, narró.

“Me llama la atención porque, efectivamente, esto salió de Carabineros, cuando yo salí de la comisaría afuera estaba TVN y al poco tiempo estaba en todas las plataformas digitales, y eso fue Carabineros, no tengo ninguna duda de eso“, añadió.

Luego sostuvo que “me llama la atención que no sea igual para todos, bueno, como sucede en nuestro país. Por qué mi caso, siendo casi prácticamente ridículo, se tenga que hacer tan publico, tan visible, y cuestiones como lo que esta sucediendo en la misma sexta comisaría de Recoleta, con respecto a la desvinculación de tres importantes funcionarios, incluso el comisario, por irregularidades administrativas, eso sea catalogado dentro de una investigación secreta”.

“Me dio mucha vergüenza cuando me sacaron esposados a hacer constatación de lesiones al centro de salud junto con un narcotraficante al lado, por que no sé, bueno, eso tiene que ver con el sistema”, expresó luego.

Aquí puedes ver el registro que publicó: