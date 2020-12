Eva Gómez reflexionó sobre su paso por “Manos al Fuego”: “No lo pasaba bien”

La animadora Eva Gómez realizó una singular confesión respecto a su participación en “Manos al Fuego” de Chilevisión, donde se ponía a prueba la fidelidad de las parejas.

En una entrevista con Nicolás Copano la conductora señaló: “Me traicioné harto. Yo no lo pasaba bien“.

Luego continuó: “El programa por pantalla se veía entretenido, probablemente para mucha gente no habría tenido esta cosa que para mí tenía, que era llegar a mi casa y no sentirme bien conmigo“.

La española finalmente expresó que nunca se uniría como participante a un programa así: “A mí me hacen eso (cámara oculta) y me muero… lo mato y después me muero“.