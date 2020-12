Millaray Viera se cansó de los comentarios y respondió a críticas por usar “ropa de vieja”: “Me carga”

La animadora de “Yo Soy” Millaray Viera se refirió a las críticas que ha recibido por su vestuario, las cuales han sido constantes durante el último tiempo.

La comunicadora de CHV se refirió a esto a través de Twitter, donde redactó un extenso texto sobre el tema.

“En general acepto las críticas de todo tipo, bien callada, pero hay una que me carga: ‘Por qué te pusiste eso si te hace ver mayor’, ‘eres joven, sácate partido, no te pongas cosas de vieja‘, ‘qué terrible como te avejentan”, partió señalando.

Luego continuó: “¿Qué tiene de malo ser o verse vieja? ¿Y cuál se supone que es la ropa de vieja y cuál la de joven? Generalmente me lo dicen cuando estoy muy tapada, pero la verdad no entiendo esa forma de ver la ropa. Espérense a ver los petos que me voy a poner a los 70, solo pa’ que se escandalicen“.

Por otro lado expresó: “No me ofende, me carga… no por mí, si yo tengo 33 años, es por esa sobrevaloración que se le da a la juventud y esa fobia a la vejez“.

Aquí puedes ver los mensajes que compartió: