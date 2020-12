“La inconsecuencia hecha carne”: Luli compartió extraña recomendación navideña y fue ampliamente cuestionada 

Nicole “Luli” Moreno envió un potente mensaje motivacional a sus seguidores inspirados en las celebraciones navideñas que se acercan. La modelo compartió la reflexión —donde también se refirió al próximo retiro del 10% de las AFP— en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores, quienes reaccionaron incrédulos a sus palabras.

“Reitero, ¡no todos los días son domingo!”, partió escribiendo la rubia. Posteriormente aconsejó: “Valora la, paz, tu tranquilidad, Sé respetuoso con el prójimo. Ayuda al qué lo necesita y por sobre todo valora qué en esté momento tienes salud, ¡escucha tus latidos para volver nuevamente a Vivir! ¡Aún es tiempo de qué cambies! Y valorar a quién lastimaste por X razón”.

“Si hoy aún estás en está tierra es porqué Dios quiere qué la vivas pero como corresponde. Siente, ama, escucha, respeta, no más violencia, examínate, ¡respeta no tan sólo los animalitos! ai no también a los niños. Y sí quieres un mundo mejor comienza el cambió por ti primero”, agregó.

Por otra parte, la modelo se refirió a la pandemia que actualmente enfrenta el país: “¿Les hago una pregunta? No se acuerdan todo lo qué sufrimos en la Pandemia. Más allá del encierro no pudimos estar con las personas qué más amamos🙌🏾¿Y quién no quiso estar libre y no encerrado? Cuántas personas en el mundo murieron por este maldito virus que en nuestras vidas marcó un antes y un presente”.

Después, Luli realizó un llamado a sus seguidores en el marco de las próximas celebraciones de fin de año y se refirió al próximo retiro del 10% del fondo de pensiones: “Ahora viene Navidad, sí o sí van atener el 10% para qué puedan disfrutar de una hermosa noche buena. No por lo comercial si no porqué van a poder estar con sus seres queridos sin qué les falte nada. Viene el día de los inocentes y el año está terminando mejor qué cuando comenzó”, explicó.

Finalmente la modelo indicó: “Ahora el universo está con ustedes. Sí quieres lo mejor primero valora lo que has logrado y todo estará mejor. Lo más importante es la vida y eso no cualquiera la tiene. Fuerza a todos los qué tienen un ser querido enfermo”.

La publicación casi 5 mil me Gusta y múltiples comentarios donde los internautas indican que no creen en las palabras de Nicole.

“Ese mismo consejo deberías darte a ti misma, haces lo imposible para aparentar ser otra persona, hasta intentas hablar como otra persona, ¡Sé tu misma!”; “¿Broma? ¿Y cuándo haces historias hablando o mostrando tus cosas de marcas?”; “Te creería si no vivieras tanto de marcas y lujos 🤦‍♀️😅”; “La inconsecuencia hecha carne 😊” y “Que contradictorio lo que dices”, fue parte de lo que escribieron.

Revisa la publicación a continuación: