Carmen Gloria Arroyo recibió singular regalo en “El juego de Chile”: “Es muy linda”

El pasado fin de semana en las pantallas de TVN se estrenó el tercer episodio de “El Juego de Chile“, el cual debutó con bastante éxito por la señal estatal.

Los famosos rostros que participaron en el espacio fueron el animador Martín Cárcamo y la abogada Carmen Gloria Arroyo, que ayudaron a conseguir puntos a los participantes del espacio.

Esta última fue sorprendida con un singular regalo por parte de una emprendedora, lo que sorprendió a la abogada.

Se trataba de una muñeca mediana que representaba a la abogada con un traje de dos piezas y una blusa roja. Pero esto no era todo, ya que el juguete tenía frases clásicas que realiza Carmen Gloria Arroyo en el programa de TVN, como “Que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos“, “Día a día en Carmen Gloria a tu servicio” y “Parece fácil pero no es tan fácil, nada en la vida es tan fácil como parece“, son algunos de los sonidos de la muñeca.

La abogada agradeció el regalo asegurando que era muy linda, y entre risas expresó que “es más bonita la muñeca“.

Luego agregó: “Hace años me trajeron otra que era distinta y me emociona, me impacta mucho. A veces uno no toma consciencia sobre los años que lleva en televisión y el cariño de la gente. Lo agradezco muchísimo“.

Aquí puedes ver el obsequio que recibió: