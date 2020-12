“Esto no se aguanta más”: “Cuchillo” Eyzaguirre criticó al Minsal y estalló con el retroceso a “Transición”

Durante este lunes el Ministerio de Salud golpeó la mesa y en el marco del plan “Paso a Paso” determinó que, a partir de las 05:00 del jueves 10 de diciembre, todas las comunas de la Región Metropolitana retrocederán a “Transición”.

La medida significa que los fines de semana y festivos habrá cuarentena, lo que derivará en la petición de permisos en la Comisaría Virtual.

Sin embargo, no todos quedaron contentos con el anuncio de la entidad gubernamental. El periodista Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre no se guardó nada y mediante las redes sociales, criticó la noticia e hizo un llamado tanto a sus seguidores como a la población.

“Llamo a no aceptar esta mierda (sic) y este control patético de este gobierno impresentable. Esto no se aguanta más. Gente encerrada con 40 grados de calor“, sostuvo el ex CQC.

Bajo esa misma línea, mostró su postura rebelde a la determinación. “No me encierro. Váyanse a la…“, cerró.

