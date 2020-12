Netflix respondió tajante ante solicitud de ministro de Cultura británico de advertir que serie “The Crown” es “ficción”

En el mes de noviembre, el ministro de Cultura británico, Oliver Dowden, le solicitó a la plataforma de Netflix que informara a los usuarios que la serie “The Crown” era netamente una ficción y que no se trataba de la realidad

“Es una maravillosa obra de ficción, pero como otras producciones televisivas, Netflix debería ser muy claro desde el principio que solo es eso y nada más. Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió esos eventos puede confundir la ficción con la realidad“, sostuvo la autoridad al periódico Mail on Sunday.

Esto, luego que se emitiera la cuarta temporada, donde se muestra por primera vez la vida de Lady Di y su matrimonio con el príncipe Carlos.

Ante esto, Netflix decidió responder a través de un comunicado, donde señaló que no aclarará que la serie es una ficción.

“Siempre hemos presentado The Crown como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros usuarios entienden que es una obra de ficción basada ampliamente en eventos históricos. Por ello, no tenemos planes —ni vemos la necesidad— de añadir un aviso“, declaró la plataforma de streaming.