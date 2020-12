Rafael Cavada se quebró con relato de madre que buscaba retener 10% del padre de su hija: “Es muy indignante”

Durante la jornada de hoy el periodista Rafael Cavada protagonizó un emotivo momento en “Contigo en la Mañana” luego de que entrevistara a Letizia, una madre que se encontraba en una fila de una AFP para retener el segundo 10% de los fondos del padre de su hija.

En el despacho la mujer señaló que durante 10 años su expareja ha pagado de manera irregular la pensión alimenticia, y la deuda superaría los 3 millones de pesos, explicando además que no logró realizar el proceso en el primer retiro, porque la tramitaron mucho.

Allí Letizia se quebró, luego de que detallara que su situación económica es muy mala, y no ha podido realizar trámites ya que no tiene celular o un lugar para realizarlos de manera online.

Este relato conmovió al periodista, quien la abrazó durante unos segundos para consolarla, para luego compartir una potente reflexión sobre el sistema.

“Uno se pone la mano en el corazón y dice ‘qué no haría uno por sus hijos’ (…) No es responsabilidad de quienes están atendiendo acá dentro (de la AFP). Le compete a nuestras autoridades disponer de mejores y mayores recursos para que esta situación no sea así“, partió señalando.

Tras esto Cavada señaló que la pandemia destapó “una realidad dolorosa“, de padres que no se responsabilizan de sus hijos, o solo cuando quieren hacerlo.

“Un padre no se puede divorciar de su hijo. Puede divorciarse de su pareja, pero no de su hijo. Contrae obligaciones desde el momento que lo tiene“, sostuvo Cavada.

Este relato fue aprobado por Julio César Rodríguez, quien señaló que el Estado debería hacerse cargo de las personas que no tienen educación digital, o no tienen acceso a un celular o computador para realizar los trámites.

“Muchos años legislando solo hombres (…) Aquí vemos la importancia de la paridad, que se legisle al respecto y que hayan otras sensibilidades de quienes nos gobiernan y hacen las leyes“, expresó el conductor de “Contigo en la Mañana”.

Cavada retomó la palabra: “Para una sociedad que dice preocuparse por sus niños debería ser fundamental ver cómo diablos asistir a las madres para que los hijos reciban ese dinero. Los hijos tienen derecho y los padres el deber de darlo (el dinero)“.

Finalmente Rafael expresó: “Es fuerte, es muy indignante, muy triste y penoso que una madre que vende pan amasado en el metro tenga que además pasar por esta experiencia“.