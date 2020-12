La confesión de Karen Bejarano y su mal paso por la música: “Perdí mucha plata. Me convencieron que no era buena”

Una de las artistas que fue sumamente reconocida desde el 2005 en adelante fue Karen Bejarano, quien en ese entonces se inició como cantante en el exitoso programa Mekano, donde tuvo un boom mediático que le significó glorias y frustraciones.

Una de ellas fueron las críticas y el constante asecho de que ella no era buena para lo que estaba haciendo. “Decían que mi voz estaba arreglada, que no cantaba y me la ganaron”, dijo.

“No conocía el medio y no sabía cómo funcionaba, entonces cedí firmando cosas que no sabía, perdí mucha plata”, agregó.

“Por los primeros discos que fueron éxitos, que fueron doble de platino no vi plata. Por otro lado, estaba la fuerza que me decían que no era buena, que era un producto algo creado por Mega y los sellos musicales”, confesó.

“Detonaron una inseguridad mayor. En ese tiempo era chica y no tenía la inteligencia emocional de hoy, me caló muy hondo y me lograron convencer que no era lo suficientemente buena para la música”, cerró.