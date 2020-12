La última vez que se vieron fue en tribunales: Pamela Díaz revivió antigua polémica con Sergio Rojas tras su primer día en “Me Late”

La animadora Pamela Díaz volvió a la televisión de la mano del programa “Me Late”, espacio que actualmente es conducido por el comunicador Daniel Fuenzalida.

En el programa, la conductora de TV revivió una antigua polémica que tuvo con el periodista Sergio Rojas, quien es miembro del equipo de “Me Late”.

Cabe recordar que en el año 2013 la mamá de la animadora interpuso una querella por injurias y calumnias, por haber insinuado que ella habría ejercido la prostitución, razón por la cual ambos participaron de una audiencia en tribunales.

Ante esto, Díaz volvió a mencionar aquella polémica, cuando Fuenzaliza se lo recordó: “Oye, estamos llamando a Sergio Rojas (…) ¿Te complica estar en el panel con Sergio en su casa?“, consultó el animador, tras lo cual Pamela respondió que “no, yo creo que le puede complicar a él sí poh“.

“La última vez que se vieron, y lo habíamos dicho en el live hace un ratito, fue en tribunales”, dijo Daniel, ante lo cual Pamela respondió de manera afirmativa.

“Sí en tribunales, después yo no recuerdo haberlo visto”, dijo Pamela, indicando que “una vez él habló acá el tema y pidió disculpas… sí, pero no se las acepté, porque no le creí“, sostuvo.