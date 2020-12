“No sé si me perdoné, pero me di una oportunidad”: Mauricio Pinilla reflexionó sobre sus errores del pasado

El futbolista Mauricio Pinilla se sinceró en una íntima entrevista con Francisco Saavedra, transmitida a través de la plataforma de Instagram.

En la conversación, el deportista se refirió a sus “errores” del pasado y aseguró que se dio una nueva oportunidad, en el sentido familiar y laboral.

“Tú has hablado mucho del pasado y de los errores, ¿tú te perdonaste de los errores o condoros que te mandaste en el pasado?”, fue la pregunta de “Pancho” Saavedra a Pinilla. Ante esto, el futbolista precisó que “no sé si me perdoné, pero me di una oportunidad“.

“¿Y esa oportunidad te dio la posibilidad de construir la familia que hoy día tienes?”, volvió a preguntar el animador de Canal 13, tras lo cual Pinilla contestó que “me di una oportunidad y me la di en todo sentido, o sea me dediqué a lo que tenía que dedicarme, hice lo que tenía que hacer y lo cumplí a cabalidad con lo que yo tenía pensado, entonces me di esa oportunidad, la aproveché”.

“Logré reconquistar a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y estoy más feliz que nunca”, dijo finalmente.