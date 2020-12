La aplaudida reflexión de Cami Recabarren sobre sus inicios: "Fueron súper hirientes... Nunca acudí a ayuda psicológica"

La modelo Camila Recabarren hizo una extensa reflexión que subió en un carrusel de fotos a través de Instagram, donde repasó situaciones de sus inicios de carrera al participar en el Miss Chile, su embarazo, su orientación sexual y las constantes críticas.

“Les invito a leerme con mi voz en este carrusel de fotos y emociones por unos minutos… les amo”, escribió.

A continuación, algunos extractos:

“Recuerdo época mis Chile 2012, China, embarazo, medios, 9 meses… Dónde tanto la gente (hombres y mujeres) como los medios de prensa (TV, diarios, redes) fueron súper hirientes e irrespetuosos conmigo y con quien traía ya en mi guatita, opinando desde su casa, opinando y sacando afuera pobreza y mediocridad en sus palabras y sentir”, dijo la modelo.

“Sin filtro, sin saber ni empatizar, me dolió mucho. Tenía 21 años una cabra inmadura insegura y abriéndose recién el mundo“, agregó.

“Menos mal, siempre mi familia y amigos atentos a mí. Por eso no me canso de agradecer a todos los que son parte de mi vida”, aseveró.

“Lo que voy es que… hoy me los paseo a todos. Me tengo y me amo“, dijo enfática.

Respecto de lo ocurrido, escribió que “nunca acudí a ayuda psicológica y admiro a hacer avanzar y comprender sola muchas cosas; gente nueva también que ha ido apareciendo en mi camino y enseñándome y mostrándome habilidades en el sentir y conectar con todo”.

“Hoy me reconozco, me amo, sé lo que quiero y lo que soy. Nada me sacaría de mi tranquilidad gracias a Dios por la fortaleza que me di cuenta que tenía en ese momento que tanto daño hicieron con palabras y demás”, añadió.

Por último dijo: “No trato ni es mi intención gustarle a nadie ni dar con ningún perfil. Amo mi locura y en esta vida prefiero no estar cuerda y simplemente ser feliz con mi intensidad”.

Su reflexión recibió más de 100 mil “me gustas”.