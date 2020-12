Imitador de José José arremetió contra el programa “Yo Soy” tras su salida: “El programa estaba pauteado”

En la última gala del estelar “Yo Soy” de Chilevisión, se vivió toda una polémica luego de que dejaran fuera al imitador José José, joven que se transformó en uno de los favoritos de la audiencia.

El artista de 14 años debió abandonar el programa, luego de que se enfrentara a Romeo Santos y Los Vásquez.

Joaquín Serrano, que le da vida a José José, pidió el micrófono en el programa, lo cual fue omitido por Jean Philippe Cretton y dio paso a la siguiente batalla.

En este sentido Serrano optó por utilizar las redes sociales para plasmar sus descargos.

“Me censuraron. Yo hablé, me defendí y me cortaron todo. Le dije al jurado lo que pensaba, me cortaron (…) me siento defraudado de este programa y molesto, porque ya no estamos en dictadura para censurar“, partió señalando.

Tras esto realizó una transmisión en Facebook Live para detallar lo ocurrido, señalando que ese mismo día vio un papel con los participantes que se irían eliminados, antes de salir al escenario, donde se encontraba su nombre.

“Me molestó, no soy un mal perdedor, pero me siento pasado a llevar, no me gustó cómo lo hicieron, no me pareció correcto. El programa estaba pauteado desde la primera vez que nos presentamos. Todos nos dimos cuenta“, sostuvo.

Luego continuó: “No dejaré mi humildad de lado, pero cuando algo me parece injusto tengo que decirlo. Les dije (al jurado) que nosotros tres (él y sus compañeros en el duelo) teníamos más derecho de estar que ellos tres“.

Finalmente tuvo palabras para la producción del programa: “Yo Soy, en el sentido de producción, fue un mal programa. Nos trataron como basuras y no como artistas“, cerró.