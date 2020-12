Kel Calderón desclasificó múltiples postales de su viaje con Claudio Iturra: “Las fotos se explican solas…”

La influencer Kel Calderón recientemente viajó junto al comunicador Claudio Iturra por el país, sobre lo cual se refirió en su última publicación, publicando fotografías del viaje.

En la plataforma de Instagram compartió una serie de fotografías, en donde se ven comiendo frente a un sorprendente paisaje.

“Creo que las fotos se explican solas, pero les juro que nada se compara a almorzar sentados en la tierra mirando un glaciar enorme mientras se desprenden pedazos de hielo milenario con un ruido estremecedor a sólo metros de ti”, partió redactando la influencer.

Luego continuó: “Con @claudio_iturra nos une el amor por las aventuras! La verdad es q yo lo había olvidado por un tiempo, pensando q era algo de un otro y que no tenía tanto q ver conmigo, pero ahora, en estos viajes he vuelto a descubrir eso que me hacía tanta falta y que me hace tan FELIZ A MI no hay nada más lindo que coleccionar este tipo de recuerdos“.

La publicación sumó positivos comentarios, aunque hubo más de un cibernauta que vinculó a la “casi abogada” sentimentalmente al comunicador.

Aquí puedes ver las imágenes que compartió: