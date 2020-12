Continúan las críticas: imitador de Tom Jones arremetió contra el programa “Yo Soy”

El programa de CHV “Yo Soy” se encuentra en su recta final, capítulos que han sido transmitidos en horario prime y han conquistado a la audiencia, lo cual se ve reflejado en el rating que han liderado durante las últimas jornadas.

No obstante, también existen polémicas en torno al espacio, siendo uno de los primeros descargos el de Joaquín Serrano, joven imitador de José José, que acusó censura en el programa, tras su eliminación.

“Me censuraron. Yo hablé, me defendí y me cortaron todo. Le dije al jurado lo que pensaba, me cortaron“, expresó el artista.

Ahora, otro imitador se sumó a este alegado. Se trata de Matías Fajardo, imitador de Tom Jones.

“Los colegas participantes no tienen nada que ver con lo que plantearé ni con el desarrollo de esto que ha sucedido… Todos son un ramillete de talentos, con más o menos experiencia, pero tremendamente secos y cada uno está donde está en su carrera por su propio mérito“, expresó el cantante, de acuerdo al portal Fotech.

Luego continuó: “Es el caso de lo que paso con @joaquinserrano0 y sus descargos, los cuales, si bien, pueden ser interpretados de muchas maneras por muchas personas, caen en un síntoma que venía sucediendo y hablándose hace un buen rato sobre «Yo Soy», su formato y sobre todo su ejecución”.

Tras esto entregó detalles de su eliminación, asegurando que había recibido “advertencias” semanas antes de que ocurriera. “Tres semanas antes de la emisión del capítulo donde quedo eliminado, varios de esos amigos, sumados a muchos colegas que son vocal coach de este tipo de programas, incluso hasta dobles que no participaban de esta temporada, comenzaron a advertirme que tuviera cuidado“, expresó.