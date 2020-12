Camila Andrade se refirió a su vida tras terminar con Ignacio Casale: “Estoy disfrutando mucho”

Al principio de este año Camila Andrade sorprendió tras anunciar que se encontraba en relación con el piloto Ignacio Casale, romance que duró tan solo siete meses.

En una reciente entrevista con Jordi Castell la comunicadora se refirió a su presente, señalando que nuevamente se encuentra soltera. “Estaba pololeando. Pero terminé y ahora estoy soltera“, partió aclarando.

Luego continuó: “Estoy a muy poquito tiempo de cumplir 30 años. Lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando mucho“.

Tras esto reflexionó sobre las relaciones amorosas: “Uno debería complementarse con la pareja pero no dejar de ser tú (…) Estando soltera o al lado de alguien es súper importante al final la sanidad mental, o la paz“.

Respecto a su propia vida de pareja, Andrade narró: “he sido muy polola, entonces he estado muy en pareja, en familia, porque aparte he tenido parejas separados con hijos. He vivido una vida muy adelantada, muy madura“.

Por último expresó: “Hoy en día me siento tan realizada, que no significa que no pueda estar en pareja, por supuesto que sí. Si alguien llega a mi vida y entiende que estoy en mis proyectos, que estoy feliz, que estoy haciendo mis cosas, maravilloso“.