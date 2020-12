Virginia Demaria sufrió hackeo de su cuenta de Instagram y se quebró en vivo: “Me estoy viendo más que nunca invadida y amenazada”

La chef y comunicadora Virginia Demaria recientemente sufrió del hackeo de una de sus cuentas de Instagram, donde contaba con más de 233 mil seguidores y constantemente compartía sus recetas.

Respecto a esto, compartió un video en su cuenta personal, donde tocó el tema y no logró evitar el llanto, narrando cuánto le dolió este hecho.

“La pesadilla que he vivido esta última semana“, redactó en la descripción del video, para luego continuar: “Estoy haciendo este “En Vivo” de la manera más orgánica y en el momento preciso que me está sucediendo y me estoy viendo más que nunca invadida y amenazada por lo que significa ser hackeada en este tipo de plataformas”.

Tras esto señaló que esto le puede “pasar a cualquier persona”, agregando además que no fue ella quien “pisó el palito” de dar los códigos, sino que le ocurrió a una persona que trabajaba con ella.

Luego explicó que siguió todo el conducto regular, contactándose con el soporte de Facebook , pero últimamente ha sido “extorsionada por un hackeador, que me escribe y me pide altísimas sumas de dinero para que yo recupere la cuenta“, sosteniendo que no negociará con un delincuente y que tomó una decisión.

“Con mucha mucha pena hago este en vivo (..) hagamos la pérdida. Cuando termine este en vivo les pido que todos reporten la cuenta. Voy a hacer algunos llamados y espero que ustedes me ayuden“, sostuvo.

En este sentido señaló que ya tenía otra cuenta donde comenzaría de nuevo, y afortunadamente tenía todas las recetas respaldadas, por lo que sus seguidores podrán acceder a estas sin problemas.

Tras esto se quebró, señalando que tenía mucha pena por todo el trabajo que puso en esa cuenta. “Aprendí a tomar fotos para eso. Cada receta fue fotografiada por mí, escrita por mí y es perder mucho trabajo“, expresó entre lágrimas.

Finalmente agradeció a las personas que se encontraban en el vivo, pidiendo además que fueran a reportar la cuenta que le hackearon.

Aquí puedes ver el registro: