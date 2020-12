Christell Rodríguez reveló cómo ha bajado de peso durante el último tiempo

La estudiante y cantante Christell Rodríguez sorprendió recientemente a sus 300 mil seguidores de Instagram tras desclasificar cómo ha mejorado su salud, enseñando una notable pérdida de peso.

A través de un “preguntas y respuestas” de Instagram, una de las cibernautas le consultó qué estaba haciendo para lograr aquel resultado, a lo que la influencer detalló que se ha centrado en un régimen alimenticio asistido por un profesional, así como “moverse más“.

A pesar de este positivo cambio, las críticas no se hicieron esperar. Esto, luego de que una cibernauta arremetiera contra la joven. “Según ella se quería como era jajaj siempre llamando la atención si ya no es una niña o se quedó pegada en el papel de mueve el ombligo”, le escribió una usuaria, aludiendo a la bichectomía y dieta para cambiar su imagen.

Ante esto Rodríguez replicó: “Amiga yo me amo me fascino y por eso mismo me hago lo que se me da la gana. No quita el hecho de que me ame, porque me amo me regaloneo y cada uno ve cómo lo hace y si a usted no le interesa entonces ni comente creo que tiene cosas más importantes y mejor que hacer”.

