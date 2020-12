Pamela Díaz entregó detalles de su pésima relación con Carolina de Moras: “El Rafa tiritaba”

No es ningún secreto que Pamela Díaz jamás tuvo una buena relación con Carolina de Moras, a pesar de que trabajaron juntas en “La Mañana de CHV” hace algunos años.

Ahora la ex comunicadora de CHV se refirió a esta enemistad en el nuevo programa de farándula que conduce Ignacio Gutiérrez y Francisca García-Huidobro.

En este sentido Pamela Díaz narró que nunca quiso estar en el matinal, sino que solo en “La Noche es Nuestra”, y a pesar de que pidió que la sacaran por seis meses, no le hicieron caso.

Sobre su paso en el matinal con Carolina, aseguró que la situación era muy tensa. “En el matinal yo no lo pasaba bien con la Carola, nos llevábamos muy mal, entonces era como… pa’ mí no existía y yo menos pa’ ella, entonces no nos saludábamos, el Rafa estaba incómodo, el Rafa tiritaba“, partió narrando.

Por otro lado tocó el tema de su salida de CHV, asegurando que ella lo sabía antes de que lo oficializaran hace algunas semanas. “Hace seis meses sabía que me iban a echar de Chilevisión. Yo lo presentía… en todo caso si yo fuera ejecutiva, me echaba igual si no hacía nada, obvio”, sostuvo.

Aquí puedes ver parte de la entrevista: