La preocupante publicación de Camila Recabarren: “Me arde y me dan puntadas”

Una de las cosas que han marcado las redes sociales, fue la publicación de Camila Recabarren, quien contó que, al parecer, una araña la habría picado.

En ese sentido, la exchica reality comentó que ha presentado una reacción alérgica en su cuerpo, donde se ve que tiene varios granitos y, lo más preocupante es que tiene mucho ardor y dolor.

“Me duele. Me arde y me dan punzadas fuertes”, afirmó a través de sus historias en Instagram.

Cabe señalar que, la morena ha subido varias historias que llamaron profundamente la preocupación de sus seguidores en redes sociales.