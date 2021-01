“Más de algo no está bien”: Marcela Vacarezza criticó permisos de vacaciones mientras se mantienen cuarentenas

Marcela Vacarezza criticó las cuarentenas impuestas en el país los fines de semana como medidas sanitarias para frenar el rebrote de Covid-19. La comunicadora utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su descontento con el Ministerio de Salud.

“Los que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones a la playa, a otra región, o fuera de Chile ¿Tienen que quedarse encerrados sábados y domingos porque hay cuarentena?”, expresó la mediática esposa del animador Rafael Araneda.

“Más de algo no está bien. ¿No les parece?”, cerró Marcela etiquetando al Ministerio de Salud.

Es necesario destacar que el polémico tuit generó reacciones divididas ya que mientras aprueban lo planteado, otros señalan que el discurso es poco coherente a raíz de la última fiesta realizada por Vacarezza en Miami, donde fueron captados más de 20 asistentes, sin respetar medidas de distanciamiento social y olvidando el uso de mascarillas.

