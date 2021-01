“No es canje”: Jean Philippe Cretton le respondió a usuario que lo criticó por realizarse la vasectomía

Durante este martes el periodista Jean Philippe Cretton sorprendió a sus seguidores y se sometió a una vasectomía. Hay que recordar que ayer lunes aseguró que “cerraría la fábrica” en alusión a no tener más hijos (N. de la R: tiene una hija de seis años).

Esta tarde el comunicador se realizó el procedimiento quirúrgico que consiste en el corte de los conductos deferentes que llevan los espermatozoides desde el testículo hasta la próstata. Luego de la intervención, que duró poco más de 20 minutos, publicó un video en sus redes sociales.

“Estoy bien y espero estar pronto en casa“, afirmó el rostro de Chilevisión, quien aseguró que realizará un vivo para debatir del tema y aclarar algunos “mitos” al respecto. Sin embargo, no todo fue buena onda.

Algunos de sus seguidores lo criticaron por publicar el proceso y mostrar la privacidad de este. “¿Es necesario exponerlo? Ah, es canje”, le escribió uno de ellos.

Cretton no dudó y le respondió de manera inmediata. “Si vieras las preguntas que me han llegado… Y no, no es canje”, aseveró. De todas formas, hubo otros cibernautas que lo felicitaron por la operación.