Yamna Lobos entregó detalles de su “matrimonio secreto”: “Salimos tarde y en el camino yo iba ‘ay, no nos vamos a casar’”

La ex “Rojo” Yamna Lobos sorprendió a sus cerca 400 mil seguidores de Instagram luego de que publicara fotografías completamente inesperadas: se casó en secreto con Rodrigo Ramírez, el padre de su hija Agustina.

Los primeros indicios de esto ocurrieron un día antes, en donde la bailarina señaló que este sería un día especial, enseñando solo una tabla que se preparaba a degustar.

Momentos después, Lobos compartió una foto de una libreta de matrimonio del Registro Civil, para luego dar paso a una postal junto a sus amigas donde escribió: “Ups!!! Me casé“.

Hace unos días la artista entregó detalles de este matrimonio, a través de una publicación de Instagram.

“Son tantas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero voy a partir desde el principio. ¿Por que me casé? Teníamos fecha para el 21 de marzo y tuvimos que suspenderlo. Fue terrible, muy triste, pero no quedaba otra opción y bueno, después con el nacimiento de Agustina (su hija), se nos fue olvidando”, partió señalando.

Luego continuó: “Nos empezaron a preguntar ‘¿y se van a casar? ¿va el matrimonio? Sí, dijimos. Fuimos al Registro Civil, en Paine, porque ahí nos casamos, y reservamos fecha para el 18 de diciembre, porque sólo había fecha hasta diciembre“.

Respecto al día del matrimonio, Yamna explicó que despertó “a las 5 de la mañana, no pude seguir durmiendo. Comenzó todo, llegaron muy puntual a peinarme, a maquillarme, un tremendo equipo. (Estaba) lista, vestidos los dos y nos fuimos al Registro Civil“.

“Salimos tarde y en el camino yo iba ‘ay, no nos vamos a casar, pero por qué, ya nos pasó una vez’. Bueno, logramos llegar y nos casamos. A pesar de que es un poco más fría la ceremonia, fue muy bonita, participaron nuestras familias, así que nos fuimos bien contentos de ahí, casados. Por fin había resultado”, sumó.

Finalmente expresó: “Gracias 2020. Fuiste amable, generoso y cariñoso conmigo. Me entregaste lo que hacía falta para completar mi felicidad, le diste un nuevo sentido a mi vida con sueños, metas, proyectos y fuerzas para seguir”.

Aquí puedes ver la publicación: