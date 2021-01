“Es ridículo querer verse como la hija o la nieta”: Seguidoras de Raquel Argandoña se enfrentaron por su nuevo look

La coanimadora de “Bienvenidos” de Canal 13, Raquel Argandoña, luce día a día sus vestuarios en el matinal y con sus fieles seguidores de Instagram.

Sin embargo, esta vez recibió un comentario que encendió los ánimos en su cuenta personal de la red social.

“Sobria, como corresponde a tu edad. Es ridículo querer verse como la hija o la nieta”, dijo una seguidora.

De inmediato hubo respuesta de sus defensoras: “Ese tipo de pensamiento creo que no está bien, cada cual se viste como quiera, si obvio que todos tenemos gustos y opiniones distintos”, “Pero como dice eso,somos mujeres cuidémonos y respetémonos entre nosotras”, “qué tiene que ver la Edad? Eso no Importa es Tener Actitud y Muchas no se atreven porque Se Vive encajonada en un Prototipo”.

En tanto, otros comentarios resaltaron su vestuario y su forma de ser.

Revisa la publicación: