José Miguel Viñuela se suma a la “tendencia” y se someterá a vasectomía: “La fábrica llega hasta aquí”

Tras el nacimiento de su última hija, Elisa, el animador José Miguel Viñuela decidió unirse a la “tendencia” y “cerrar la fábrica”, sometiéndose a una vasectomía.

Recordemos que Viñuela junto a su esposa Constanza Lira tiene cuatro pequeños hijos, Diego de cinco años, Tomás de tres, Clara de ocho meses y Elisa, recién nacida.

En este sentido el comunicador habló con La Cuarta, donde relató que no tendrá más hijos y se operará: “La fábrica se cierra, absolutamente. Me voy a operar, está completamente decidido, oleado y sacramentado, pero ahora no voy a contar detalles de la operación ¡Jajaja!“.

Recordemos que el animador Jean-Philippe Cretton recientemente se sometió a este mismo procedimiento hace unos días, luego de que también optara por no tener más hijos, en especial ahora que se encuentra emparejado con Pamela Díaz.

Aquí puedes ver un registro que compartió José Miguel Viñuela con su pequeño bebé: