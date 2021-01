Carlos Tejos reveló que Tonka Tomicic “estaría analizando ser madre” con Parived

La animadora de Canal 13 Tonka Tomicic estaría pensando en convertirse en madre junto a su esposo Antonio Leiva, más conocido como Parived.

Esto fue relatado por Carlos Tejos en “Me Late Prime”, en donde analizaron el mal momento que enfrenta “Bienvenidos” en términos de rating, y cómo la animadora estaría viviendo un “debilitamiento” en su carrera.

“Creo que si llega Sergio Lagos, podría ser la salvación junto a Tonka…. Me da también la impresión, que como todo producto televisivo, Tonka Tomicic empieza a vivir una suerte de debilitamiento en su carrera, ya no es la niña mimada de la TV y me atrevo a decir también que en su itinerario hayan otros propósitos como, mucha atención, ser madre, o bien, adoptar“, partió señalando el comunicador.

Luego continuó: “Me huele que no está con todas sus energías, como en sus inicios… Es una pena por la tv chilena“.

Tras esto Carlos Tejos señaló que en marzo del presente año podremos saber noticias de la animadora, tanto de su futuro laboral como personal.

Daniel Fuenzalida, conductor del espacio, preguntó: “¿Podría ser que Tonka esté en el camino de poder adoptar?”, a lo que Tejos replicó: “No quiero ser tan taxativo, porque la información está dentro de un contexto, que hace que Tonka Tomicic se vea debilitada y no hace mucho por sacar del cuarto y último lugar al ‘Bienvenidos’“.

Por último expresó: “Confluyen fuerzas que tienen que ver con su propio desarrollo existencial, en términos de que ya tiene cierta edad, una relación estable hace mucho rato y llegó la hora, quizás, de conformar su propia familia“.