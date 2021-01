Julio César Rodríguez se molestó con interrupción de Monserrat Álvarez: “No voy a poder reflexionar contigo”

Hoy en “Contigo en la Mañana” continuó la polémica que existió por la fiesta clandestina en Cachagua, sumando así invitados al panel para hablar sobre la situación que ocurrió en el sector costero.

En el panel se contó con la presencia de Juan Pablo Barrera, de la Junta de Vecinos de Cachagua, y Guillermo Marcone, médico de Zapallar.

En este sentido el animador Julio César Rodríguez compartió un potente descargo: “Hay una serie de normas para los demás, pero para esos grupos esas normas no existen, y eso es el dolor de guata de los chilenos. Más allá de la talla, de los apellidos, de los colegios. La autoridad y el liderazgo hoy en día en Chile se tiene que ganar, no se tiene que imponer. Aquí la familia y las autoridades no hacen lo que se proponen“.

No obstante su colega Monserrat Álvarez lo interrumpió, señalando que lo de Cachagua no es algo que solo se de ahí, sino que también hizo alusión al viaje que realizó el alcalde Daniel Jadue a Coquimbo, así como otras autoridades que no han respetado los protocolos sanitarios.

“Acá (en Cachagua) solo hubo polémica por el Presidente que no se puso mascarilla en la playa, hemos conocido de un alcalde que viajó a Coquimbo estando Santiago en fase 2, hemos conocido de un senador que se trasladó de Puerto Montt teniendo un PCR positivo. Aquí no sólo es el ejemplo del Presidente, sino que el ejemplo de otras autoridades“, expresó la comunicadora.

Esta interrupción molestó a JC Rodríguez, quien expresó: “Yo estoy hablando de otra cosa Monse… no estoy hablando de las autoridades, estoy hablando de la zona. No voy a poder reflexionar contigo“.