Millaray Viera compartió “pesada broma” que le jugó su hija Julieta: “Casi me mata del susto”

La animadora de CHV Millaray Viera recientemente compartió una “pesada broma” que le jugó su hija Julieta que tiene 12 años y que, a diferencia de algunos niños de su edad, no tiene celular.

Ahora, a través de Instagram la conductora de “Yo Soy” publicó una foto de su hija, en donde tiene una herida abierta en la nariz, pero se trataría solo de maquillaje.

“Mi hija mayor me espera así en la puerta. ¡Casi me mata! Encuentro que es demasiado seca caracterizándose“, redactó junto a la postal.

Luego la cantante agregó: “Cuando me pregunta por qué aún no tiene celular la respuesta siempre es: ‘Porque quiero que descubras todo lo que eres capaz de hacer antes‘. Y parece que ha dado resultado (no me odien, no falta tanto para que tenga uno)”, expresó luego.

Aquí puedes ver la publicación: