Karen Paola, la nevazón de Madrid y una “antigua polémica” que volvió a la palestra

Durante este fin de semana Madrid y varias ciudades de España se vistieron de blanco. La nación vivió la nevazón más intensa de los últimos 50 años con temperaturas por debajo de los cero grados Celsius y una enorme capa de agua-nieve que llegaba a los 60 centímetros.

De todas formas esto no fue impedimento para que miles de hispanos salieran a las calles -a pesar de la pandemia- y disfrutaran del fenómeno climatológico. Algunos de ellos fueron un poco más efusivos y entonaron canciones que, en su momento, fueron muy populares en las radios.

Una de ellas fue “Dime”, que acá en Chile se popularizó a través de Karen Paola en el extinto programa “Mekano”. Sin embargo, grande fue la sorpresa para varios cuando se percataron que la versión original no era propiedad de la nacional, sino que de la española Elisabeth Rodergas Col, más conocida como Beth, finalista de la segunda versión de Operación Triunfo en 2003 y que representó a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión.

De inmediato la panelista de “Mucho Gusto” se convirtió en tendencia con divertidos tuits que aludían al “engaño”.

Tuiteros sorprendidos al enterarse que la canción “Dime” no es de Karen Paola, cuando sepan que la canción “A quién le importa” no es de Thalía se van a desmayar.🤣🤣 pic.twitter.com/Tu2D15FgUC

Pediré al tribunal constitucional, el retiro de la nacionalidad Chilena a Karen Paola, por tenernos engañados de por vida y nunca decir que la puta canción que me tenía las bolas como platillo, no eran de ella. Me querellare contra todos los responsables! pic.twitter.com/rBJphwucWj

— MARCELO RETAMAL (@elantiseguido) January 9, 2021