“No puedo estar más feliz”: Cristián Riquelme presentó a su tercer hijo e hizo un especial llamado

Cristián Riquelme comenzó el 2021 de la mejor manera y no sólo por el éxito del debut de la tercera temporada de “Yo Soy“: junto a su esposa Claudia Quinzio, fueron padres por tercera vez.

Así lo anunció el actor mediante las redes sociales con una tierna imagen donde apareció con el pequeño Diego en brazos. “No me cabe un gramo más de ocitocina (sic). Después de un mes de tensa espera, nace mi hijo. Mi tercer hijo. No puedo estar más feliz, es sin duda uno de esos días que queda tatuado en tu corazón. Y así, entre pandemia, ansiedad y un año difícil que se fue, es nuestro deber cuidar la vida, lo frágil de ésta“, dijo.

Bajo esa misma línea, el artista envió una sentida reflexión dado el contexto sanitario que vive el planeta. “Cuidar a los que queremos, a los que están a nuestro cargo. Mis abrazos a los que trabajan en salud, a los que han perdido algún ser querido, a los que han recibido a uno“, sostuvo.

Al cierre de la publicación, le dedicó unas hermosas palabras a su esposa.