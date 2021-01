Jordi Castell arremetió contra Chilevisión a través de Instagram: “Ponen imágenes de archivo de fiestas que no eran clandestinas”

Durante esta semana en el programa “El Aperitivo” de Instagram, el fotógrafo y conductor Jordi Castell se refirió a las fiestas clandestinas en Cachagua, las cuales fueron el tema de la semana.

Antes de establecer contacto con Sabrina Sosa, el comunicador entregó su postura frente a la situación y arremetió contra su excanal, CHV.

“Yo no sé por qué se filtraron estas cosas (los audios sobre las fiestas clandestinas en Cachagua). A mí me hace gracia, encuentro que es tan decadente. Es tan, tan evidente la decadencia de personas que viven en guetos, sobre todo la clase alta tan poco empática con la actualidad y a la vez tan descarada con estar diciendo las cosas de esa forma y con esa liviandad”, partió señalando.

Luego continuó: “Yo solo me lo tomo con humor porque siento que no habíamos tenido estos niveles de descriterio. Si bien es cierto que hemos sabido de fiestas clandestinas, pero también hemos visto que en el matinal de Chilevisión, que hacen reportajes con fiestas clandestinas, y se los digo porque yo lo vi y lo viví, ponen imágenes de archivos de fiestas que no eran clandestinas“.

“Es más, en una de esas imágenes de archivo mostraban a un destacado periodista que no había asistido a ninguna fiesta clandestina. ¿A quién le vamos a creer y con quién vamos a quedarnos?“, cerró el animador.