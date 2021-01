Millaray Viera respondió a pregunta sobre tener más hijos: esta fue su respuesta

Si bien el 2020 fue un año complejo para la industria de la televisión, la animadora Millaray Viera cerró con un positivo balance.

Esto, debido a que la animadora se consolidó como la conductora de “Yo Soy“, continuando en su labor este 2021.

Por otro lado en su vida personal el panorama también es positivo, ya que ha mantenido su relación con Cristián “Chino” Sepúlveda.

A través de Instagram se sometió a un “preguntas y respuestas” en donde le consultaron sobre su actual relación, como si se había casado. “No aún. Todavía no me piden matrimonio“, relató.

Por otro lado le preguntaron si deseaba tener más hijos, a lo que la animadora respondió de maneja tajante. “No, siempre quise tener dos, así que mi sueño ha sido cumplido. Además, el ‘Chino’ tiene tres más. Suficiente“, sostuvo.