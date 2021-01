“No me gusta cahuinear e inventar cosas”: Jordi Castell aclaró dichos sobre fiestas ilegales

Polémica causó las declaraciones del fotógrafo, Jordi Castell, quien aseguró que no hay que creer todo lo que está en redes sociales, respecto a las fiestas clandestina, justo cuando el ‘carrete’ en Cachagua develó una gran problemática.

En ese sentido, el exconductor de Primer Plano aclaró está polémica. “Quiero recoger lo que hablé con ustedes cuando estalló lo de ese lugar. Compartí una experiencia de ese reportaje que hicieron en ese momento”.

“Mi amigo llamó, es lo suficientemente serio, los obligó a sacar el reportaje, no sé qué códigos éticos hubo, pero fue bajado porque la imagen que estaban ocupando de mi amigo, era el del cumpleaños de su primo del año pasado”, agregó.

“A mí no me gusta cahuinear, inventarle cosas a la gente, lo digo con propiedad porque lo viví”, agregó.

“Por el respeto a mi amigo, porque ese día quise denunciar la mentira que estaba viviendo, no me cabía duda de que él no estaba en ese lugar, él es un periodista importante y no se va a exponer en una fiesta clandestina”, cerró.