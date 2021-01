“Vamos a salir de un payaso para entrar a otro”: Paty Maldonado criticó duramente candidatura de Joaquín Lavín

La animadora de televisión, Patricia Maldonado, se refirió por primera vez a la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, quien durante el pasado 2020 cambió varias veces su manera de pensar y participó en diferentes matinales entregando sus nuevas ideas.

En ese sentido, la “Maldito” lo criticó duramente. “Vamos a salir de un payaso para caer en otro. Conozco a Lavín hace años. Todos se olvidaron que fueron hijos de Pinochet, pero tampoco es por eso, porque es la misma casa de Piñera”, dijo en su programa Las Indomables.

“Prefiero a un comunista de frente, porque el comunista me va a decir que estoy equivocada y no voy a cambiar su punto de vista. Sé dónde me tengo que guardar y proteger, pero como un caballero como Lavín, igual que Piñera, no saben para donde van”, agregó.

“Les digo a todos que jamás votaría por él. Si ustedes creen que todo va cambiar no será así, porque él se acomodó, la nuera estará en un puesto privilegiado, la señora, la vecina y el yerno”, cerró.