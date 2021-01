Pamela Díaz reveló que perdió millonario contrato publicitario por caso Viñuela

La animadora de televisión, Pamela Díaz, se refirió a lo que ha sido el polémico caso judicial de José Miguel Viñuela, quien le cortó el pelo a un camarógrafo en pleno matinal Mucho Gusto. La “Fiera” reveló que hasta a ella le salpicó los problemas del conductor de tv.

Resulta que la actual novia de Jean Philippe Crettón, perdió un millonario contrato publicitario con una reconocida cadena de supermercados, donde ella aparecía con Viñuela.

“Se venía venir esta situación, se lo dije, se lo advertí. Yo sabía al tiro que nos iban a eliminar, porque entramos como dupla”, dijo Pamela en su programa Me Late prime.

“Santa Isabel ya no me conoce. ¿Te das cuenta? Ya ni Santa Isabel me conoce, puta la hue…”, fue lo agregó.

“Éramos una buena dupla, nosotros hicimos muchas cosas, pero bueno, ya volveremos a hacer otras cosas juntos”, agregó.

En modo de broma, la “Fiera” cerró diciendo que “saqué todas las tijeras por si iba Viñuela, no podías hacer una broma porque todo estaba tenso”.