“Fue una época de sacar carácter”: Kathy Contreras confesó cómo fue su experiencia en Yingo y habló de las peleas que se generaban en el programa

La modelo Kathy Contreras confesó cómo fue su experiencia en el programa juvenil Yingo, transmitido por Chilevisión, en medio de una conversación que mantuvo con Jordi Castell, que fue transmitida de manera online.

La exchica reality relató que “fue complejo entrar a Yingo cuando lo dirigía Álex Hernández, porque entré muy chica, con 19 años, y todas tenían la edad que yo tengo ahora, y estaban todas ya con un personaje y un rol muy marcado en el programa“.

En este sentido, explicó que “llegó esta pendeja puntuda de 19 años… yo no me había hecho nada en el cuerpo, ni nada, como que era bien natural y era muy contestadora, entonces pasé por una etapa donde me volví un poquito confrontacional y peleadora”, reveló.

Contreras añadió que “se trataba mucho en ese tiempo de armar contenido a través del conflicto, estamos hablando de casi 10 años atrás, y eso vendía, entonces yo entré con 19 años y no cachaba ni una”.

“Altiro como que te tiran a los leones a confrontarte una a la otra”, sostuvo la modelo, añadiendo que “fue una época como de sacar carácter, porque yo en esencia soy bastante tímida”, reconoció.