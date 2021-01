José Antonio Neme reconoce abiertamente su postura política y responde a ataques personales: “Nadie sabe con quién yo me acuesto y nunca lo sabrán”

José Antonio Neme se tomó unos minutos del programa “Pauta Libre” para responder a la campaña en su contra en redes sociales, que pedía su despido de La Red por criticar a la empresaria Lucy Avilés, quien donó el avión Supertanker para combatir los incendios forestales en 2017.

En su mensaje, el periodista aclaró que “tengo convicciones, valores y perspectivas particulares políticamente, lo reconozco. No soy un fantasma apolítico que se difumina y que tiende a tomar el color de turno, así que soy absolutamente honesto en decir que, efectivamente, creo en una nueva Constitución, que solidarizo y creo en las ideas de la social democracia, creo en las ideas que el Estado debe tener un rol y los actores privados deben tener ciertos límites”.

“Sí creo en esas ideas y no me gustan las otras, y no tengo ningún problema en reconocerlo abiertamente, y acepto las críticas que no están de acuerdo con mis ideas y que creen que a lo mejor hay otro periodista que lo interpreta mejor, para eso hay una amplia gama de programas políticos que ustedes pueden buscar qué periodistas los interpreta mejor”, agregó.

Luego, el comunicador continuó para referirse a los ataques que ha recibido por su orientación sexual. “Lo que no acepto son las críticas se centren en mi vida personal y vida privada”, dijo.

“Soy orgullosamente homosexual y lo seré hasta el último día de mi vida. Lo seré en este canal, en cualquier otro canal, en cualquier programa de radio, escribiré en cualquier revista o si tengo que vender pan o si soy Uber, seguiré siendo homosexual”, aseveró.

En esa misma línea, afirmó que ser gay “no significa ningún agravio. No constituye ninguna ofensa, es simplemente una característica de mi personalidad que he reconocido desde el primer día que estoy en televisión. No juego a ser heterosexual, no invento pololas que no tengo, no me hago el heterosexual ni trato de manejar mi modo ni mi mano”.

“Creo que debo defender mi dignidad que tiene que ver con mi vida privada, la que jamás he expuesto en televisión. Nadie sabe con quién yo me acuesto y nunca lo sabrán”, manifestó.