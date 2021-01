Millaray Viera desclasificó fuerte caída que sufrió grabando “Sabingo”: “Me saqué la chu…”

La animadora de “Sabingo” Millaray Viera reveló un divertido chascarro que sufrió, con su última publicación.

En la reciente postal que compartió la comunicadora relató la situación, lo cual sacó risa entre sus seguidores.

“Aquí, pajarita feliz, sin saber que un par de minutos más tarde me sacaría la chu…, me caería a un estanque, me mojaría hasta el potito, me echaría un micrófono y arrastraría a una persona mayor conmigo al agua, ¡empapado hasta el cuello!”, partió señalando.

Luego continuó: “Qué vergüenza si me viera Paul Landon o Ricardo Astorga, esa gente que sabe. Pero al menos le pongo empeño y todo lo hago con amor!”.

Por otro lado un seguidor le consultó si existían registros de ese momento, a lo que la animadora de CHV respondió de manera afirmativa. “Claro que sí, si vamos a avergonzarnos, hagámoslo con publicidad“, señaló, dejando imaginar que pronto lo publicaría.

Aquí puedes ver la publicación: